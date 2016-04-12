Червоне вино захищає організм людини від атеросклерозу

В червоному вині, як відомо, міститься ресвератрол. Він знижує ризик хвороб серця. І відбувається це за рахунок зміни мікрофлори кишечника, з'ясували вчені Університету Меріленда. Зокрема, вино здатне врятувати від атеросклерозу, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today.

Атеросклероз загрожує не тільки серцевими нападами і інсультами, але судинною деменцією, ураженнями рук, ніг, судин тазу, нирок. Ресвератрол - природна сполука, що міститься в арахісі, винограді, червоному вині та деяких ягодах. Він відноситься до поліфенолів і має антиоксидантні властивості.

Читайте такожВчені радять пасивним людям пити червоне виноЕксперименти з мишами показали: ресвератрол знижує рівень триметиламін-N-оксиду (TMAO), фактора, що сприяє розвитку атеросклерозу. Також відбувалося гальмування вироблення триметиламіну (TMA) в шлунково-кишковому тракті. Дана сполука необхідна для виробництва TMAO.