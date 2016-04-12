Німецькі вчені рекомендують жінкам народжувати в пізньому віці

Демографи з ФРН і Великобританії рекомендували матерям народжувати дітей в пізньому віці, оскільки в цьому випадку потомство виявляється здоровішим. Дослідження опубліковане в журналі Population and Development Review, коротко про нього повідомляється на сайті Товариства імені Макса Планка (Німеччина), повідомляє Lenta.ru.

Як показала робота вчених, діти дорослих матерів, крім доброго здоров'я, отримують більш якісну освіту. Це пов'язано з багатим досвідом дорослих матерів і їх можливостями, які найкращим чином використовуються в інтересах майбутнього дітей. Висновки справедливі для західного суспільства.

Пізніше материнство пов'язане з підвищеними ризиками народження дітей, у яких в майбутньому швидше можуть розвинутися хвороба Альцгеймера, гіпертонія і цукровий діабет. Демографи показали, що ці біологічні ризики відтісняються перевагами, пов'язаними з рівнем медицини та освітою.

Як показує дослідження, приблизно кожні 10 років в охороні здоров'я спостерігається якісний стрибок, який призводить до збільшення рівня життя людей. Ця обставина, справедлива для західних країн, є перевагою для пізнього дітонародження.

Наприклад, жінка, яка з'явилася на світ у 1950 році, у віці 20 років народила дитину. Якби вона це зробила в 1990 році, коли їй виповнилося 40 років, її дитина з набагато більшою ймовірністю вступила би в університет і отримувала б краще медичне обслуговування.

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У своєму дослідженні автори використовували дані про понад 1,5 мільйона шведських чоловіків і жінок, народжених у період з 1960 по 1991 рік. Матеріали про людей були зібрані з метою вивчення взаємозв'язку між віком, ростом і масою тіла батьків і рівнем освіти дітей.