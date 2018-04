Психологи знайшли різницю в мозку технарів та гуманітаріїв

Французькі вчені знайшли зони мозку, які відповідають за видатні математичні здібності. Виявилося, що при вирішенні числових завдань активуються нейронні мережі, пов'язані з інтуїтивним розумінням чисел, а не з мовою. Дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Lenta.ru.

Щоб пояснити, звідки в людині розвинулася здатність до математичних операцій, фахівці пропонували дві гіпотези. Одна з них полягала в тому, що схильність до математики є побічним ефектом появи мови і мовлення. Інша припускала, що причиною є можливість використовувати інтуїтивне розуміння простору і часу, яке має куди більш давнє еволюційне походження.

Для того щоб відповісти на питання, яка з гіпотез вірна, психологи поставили експеримент за участю 15 професійних математиків і 15 звичайних людей з однаковим рівнем освіти. Кожній групі представляли складні математичні та нематематичні твердження, які потрібно було оцінити як істинні, помилкові або безглузді. По ходу експерименту мозок учасників сканували за допомогою функціональної томографії.

Результати дослідження показали, що заяви, які стосувалися математичного аналізу, алгебри, геометрії та топології, активували ділянки в тім'яній, префронтальній корі головного мозку у математиків, але не у контрольної групи. Ці зони відрізнялися від тих, що порушувалися у всіх учасників експерименту при звичайних твердженнях. «Математичні» ділянки активувалися у звичайних людей тільки в тому випадку, якщо піддослідним пропонували виконати прості арифметичні дії.

Вчені пояснюють отриманий результат тим, що математичне мислення високого рівня задіює нейронну мережу, яка відповідає за сприйняття чисел, простору і часу і відрізняється від мережі, пов'язаної з мовою. За словами експертів, на основі дослідження можна передбачити, чи розвинуться у дитини математичні здібності, якщо оцінити її навички просторового мислення.