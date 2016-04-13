В Африці вирує жовта лихоманка

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я стурбовані ситуацією, що склалася в Африці. Ще в січні 2016 року було оголошено про спалах жовтої лихоманки в Анголі, повідомляє Медпортал. Перші випадки жовтої лихоманки були виявлені ще на початку грудня 2015 року. Зараз хвороба вразила вже більш як 1500 осіб, а 225 осіб померли.

У лютому експерти ВООЗ висловлювали побоювання, що хвороба може почати поширюватися і в інших країнах. Схоже, їх прогнози починають збуватися. Вже зараз відомо про те, що від жовтої лихоманки помер 21 житель Демократичної республіки Конго.

Читайте такожНайбільша кількість отруєнь на планеті в Африці і в Азії - ВООЗ Жовта лихоманка – вірусна геморагічна хвороба, переносниками якої є комарі. Близько 90% хворих жовтою лихоманкою проживають в країнах Африки. В даний час специфічного лікування жовтої лихоманки не існує, пацієнти отримують симптоматичне лікування. Найбільш ефективним способом профілактики є вакцинація – прищеплювальна кампанія розпочалася в столиці Анголи в лютому цього року.