Генетики США виявили людей із суперздатністю

Дослідження виявило групу людей, які абсолютно здорові при наявності надзвичайно небезпечного генетичного відхилення, пишуть РИА Новости з посиланням на журнал Nature Biotechnology.

Вчені з Медичного центру Маунт-Синай вивчили геноми півмільйона людей і виявили групу людей, стійких до генетичних мутацій.

У рамках експерименту дослідники мали намір виявити мутації генів, які пов'язані з 584 генетичними розладами. У кожного учасника експерименту перевірили 874 гени зі 100% показником мутації.

У тринадцяти осіб був знайдений мутований ген, який неминуче повинен був привести до смертельного захворювання. Проте вони при цьому були абсолютно здорові і не демонстрували ніяких відхилень. Раніше це вважалося неможливим.

Читайте такожКуріння під час вагітності впливає на ДНК дитиниПоки фахівці не можуть точно сказати, з чим пов'язана виняткова здатність організму проявляти "імунітет" до мутацій. Як відзначають дослідники, зазвичай генетичні тестування проходять тільки пацієнти, у яких проявилися симптоми хвороби, а також члени їх сімей. У зв'язку з цим "сплячі" мутації досі залишалися непоміченими.

Вчені сподіваються, що подальше вивчення цього феномену допоможе знайти ефективний засіб боротьби з генетичними захворюваннями.