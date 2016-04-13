Генетики США виявили людей із суперздатністю
Вчені виявили групу людей, стійких до генетичних мутацій. Раніше таке вважали неможливим.
Дослідження виявило групу людей, які абсолютно здорові при наявності надзвичайно небезпечного генетичного відхилення, пишуть РИА Новости з посиланням на журнал Nature Biotechnology.
Вчені з Медичного центру Маунт-Синай вивчили геноми півмільйона людей і виявили групу людей, стійких до генетичних мутацій.
У рамках експерименту дослідники мали намір виявити мутації генів, які пов'язані з 584 генетичними розладами. У кожного учасника експерименту перевірили 874 гени зі 100% показником мутації.
У тринадцяти осіб був знайдений мутований ген, який неминуче повинен був привести до смертельного захворювання. Проте вони при цьому були абсолютно здорові і не демонстрували ніяких відхилень. Раніше це вважалося неможливим.
Читайте такожКуріння під час вагітності впливає на ДНК дитиниПоки фахівці не можуть точно сказати, з чим пов'язана виняткова здатність організму проявляти "імунітет" до мутацій. Як відзначають дослідники, зазвичай генетичні тестування проходять тільки пацієнти, у яких проявилися симптоми хвороби, а також члени їх сімей. У зв'язку з цим "сплячі" мутації досі залишалися непоміченими.
Вчені сподіваються, що подальше вивчення цього феномену допоможе знайти ефективний засіб боротьби з генетичними захворюваннями.