Регулярне вживання груш знижує тиск

Як відомо, груші є чудовим джерелом клітковини і вітаміну С. Середня груша забезпечує 24% добової потреби в харчових волокнах і при цьому містить всього 100 калорій. У дослідженні вчених з Університету Колорадо взяли участь 50 добровольців у віці від 45 до 65 років, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У всіх учасників діагностували три з п'яти симптомів метаболічного синдрому. Цей стан характеризується наявністю серцево-судинних факторів ризику, тісно пов'язаних з розвитком ішемічної хвороби серця і діабету 2 типу. Добровольців розділили на дві групи. Людям з експериментальної групи щоденно давали дві середні груші. Учасникам з контрольної групи пропонували 50 грамів ароматизованого напою (плацебо).

Читайте такожГруші допомагають схуднутиДослідження показало: після 12 тижнів вживання свіжих груш 36 добровольців відзначили істотне зниження артеріального і пульсового тиску у порівнянні з вихідним рівнем. У контрольній групі змін не було. Фахівці радять щодня включати в дієту овочі та фрукти, щоб забезпечити організм корисними мікроелементами, вітамінами, клітковиною і калієм.