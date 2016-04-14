Швецькі учені виявили ген інсульту

Вчені з Гетеборга (Швеція) виявили ген FoxF2, який відповідає за розвиток інсульту. Ця одиниця є у всіх людей, але проявляє себе по-різному. Генетики пояснили причини активністю FoxF2. Дослідження опубліковане в журналі Lancet Neurology, коротко про нього повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Göteborgs-Posten.

«Кожен коли-небудь отримає інсульт, якщо проживе достатньо довго. І тепер можна пояснити, чому дехто стає жертвами інсульту раніше за інших», — сказав професор Інституту хімії і молекулярної біології при Гетеборзькому університеті Петер Карлссон.

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Вчені з'ясували, що FoxF2 відповідає за гематоенцефалічний бар'єр. Неправильна робота гена призводить до підвищеного ризику крововиливів в головному мозку (інсультів). До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані понад 150 тисяч осіб, а також дослідивши цей ген у мишей.

Читайте такожДепресія подвоює ризик інсультуВчені сподіваються, що в подальшому індивідуальні рекомендації медиків дозволять людям з групи ризику змінити свій спосіб життя і не допустити інсульту. Фахівці вважають, що ризик виникнення інсульту приблизно на 40 відсотків обумовлений генетикою і на 60 відсотків — навколишнім середовищем.