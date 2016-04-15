Учені створили мембрану для точної доставки ліків до пухлин

Група дослідників з Массачусетського технологічного університету і Центральної лікарні Массачусетсу (Massachusetts General Hospital) запропонувала новий підхід до лікування раку підшлункової залози, повідомляє Медпортал. П'ятирічна виживаність у пацієнтів з цією формою раку не перевищує 6%. Пухлини підшлункової залози складно піддаються хіміотерапії, оскільки через розташування підшлункової залози і локалізації кровоносних судин здійснити доставку препаратів до органу непросто.

Автори розробили систему для доставки хіміотерапевтичних препаратів, яка імплантується. Лаура Індолфі (Laura Indolfi) і її колеги пояснюють, що створена ними тонка мембрана може використовуватися не тільки для лікування раку підшлункової залози, але і для боротьби з іншими типами пухлин.

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Мембрана виготовлена з гнучкого полімеру, що складається з полілактид-ко-гліколіду. Перед установкою мембрани її згортають в трубочку і поміщають в катетер, з допомогою якого здійснюють доставку пристрою в потрібне місце – після установки мембрана розправляється і приймає форму пухлини. Мембрана містить потрібний препарат, який виділяється поступово – він потрапляє тільки до пухлинних клітин, практично не впливаючи на здорові.

Вона вже була успішно випробувана на мишах: результати експериментів свідчать про те, що установка в 12 разів збільшує ефективність хіміотерапії порівняно з внутрішньовенним введенням ліків.

Зараз автори готуються провести клінічні випробування мембрани на пацієнтах з раком підшлункової залози.