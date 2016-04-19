Зелені насадження подовжують життя жінкам

У представниць прекрасної статі, які живуть в будинках, оточених великою кількістю дерев та іншої рослинності, ризик передчасної смерті нижче, ніж у тих, хто живе в районах з меншою кількістю зелені. Це показало нове дослідження, проведене в Гарвардської школи громадського здоров'я, передає meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Дослідники проаналізували дані більш як 108000 учасниць зі США. Вчені з'ясували, що у жінок, які жили в районах з великою кількістю зелених насаджень, ризик померти раніше терміну був знижений на 12% у порівнянні з тими, хто жив у менш зелених районах. Крім того, зелені насадження на 34% зменшували ймовірність смерті від респіраторних захворювань. А ризик смерті від раку вони знижували на 13%.

Правда, фахівці до кінця не впевнені, що виявлений зв'язок є причинно-наслідковим. Ще дослідження показало: зелені насадження корисні для психіки. Вони знижували рівень депресії. На думку дослідників, факторами, що мають відношення до користі зелені для здоров'я, можуть бути фізична активність і зниження рівня забруднення повітря.