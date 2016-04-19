Вимірювати тиск слід не тільки на одній руці, кажуть медики

Університет Ексетера закликає лікарів в обов'язковому порядку проводити вимірювання артеріального тиску на обох руках. Якщо виявляється значна відмінність, то, значить, пацієнт перебуває у групі підвищеного ризику проблем з серцем. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, відмінність у п'ять одиниць в два рази збільшує ймовірність смерті від хвороби серця протягом наступних восьми років.

Замір тиску на обох руках дозволить виявити блокаду артерії з одного боку тіла. Причому, цей метод працює навіть у тому випадку, коли немає явних симптомів хвороб серця, кажуть фахівці. Також важливо дотримуватися правил вимірювання тиску.

Читайте такожРегулярне вживання груш знижує тискТак, вимірювати тиск слід після 5-хвилинного відпочинку. За півгодини необхідно виключити прийом їжі, кофеїну (чай, кава) або куріння. Після активного фізичного або емоційного навантаження вимірювати АТ можна не раніше ніж через півгодини. Процедуру слід проводити в положенні сидячи в зручній позі: рука розташована вільно на столі, з опорою на спинку стільця, ноги розслаблені і не перехрещуються.

Під час вимірювання АТ не можна розмовляти. При наявності стійкої асиметрії на обох руках (>10/5 міліметра) вимірювання потрібно проводити на руці з більш високими цифрами АТ, при відсутності асиметрії – вимірювання слід проводити на неробочий руці. Нагнітання повітря в манжету повинно бути швидким, випускання - повільним (2 міліметра в секунду); слід виконати не менше 2 вимірювань з інтервалом 1-2 хвилини і оцінити середнє значення отриманих вимірювань.

Читайте такожПрепарат для зниження тиску сповільнить розвиток хвороби АльцгеймераПотрібно використовувати стандартні манжети трьох відповідних розмірів, при цьому манжета має охоплювати не менше 80% окружності плеча. Середина манжети повинна бути розташована на рівні серця (приблизно на рівні 4 міжребер'я), не слід накладати манжету на тканину одягу. Між манжетою і поверхнею плеча має залишатися відстань розміром з палець, нижній її край має бути на 2 см вище ліктьової ямки.