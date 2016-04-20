Лікарі занепокоєні поширенням супергонореї

Нова супербактерія стривожила британських медиків ще минулого року, коли її знайшли в Лідсі. Один із основних препаратів, якими зазвичай лікують гонорею, виявився проти неї безсилим.

Міністерство охорони здоров’я Англії визнало, що заходи зі стримування спалаху цієї хвороби мали лише "обмежений успіх".

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Лікарі бояться, що це захворювання, яке передається статевим шляхом і часом призводить до безпліддя, скоро може стати невиліковним.

Випадки супергонореї вже зафіксували у графстві Західний Мідленд, Лондоні та південній Англії.

Лише 34 такі випадки підтверджені лабораторно, але ймовірно, що це верхівка айсберга, адже ця хвороба може перебігати без симптомів.

"Інфекція поширюється швидше"

Спершу хворобу виявили у гетеросексуальних пар, але зараз її спостерігають і у геїв.

"Цього ми і боялися – що вона перекинеться на чоловіків, які займаються сексом із чоловіками", – сказав кореспонденту ВВС Пітер Ґрінхаус, консультант із питань сексуального здоров’я з Брістоля.

Якщо з’являться штами гонореї, стійкі і до азитроміцину, і до цефтріаксону, способи лікування будуть обмежені, оскільки ми поки не маємо нових антибіотиків

Доктор Гвенда Г'юз: "Проблема в тому, що через них інфекція зазвичай поширюється швидше, бо вони частіше змінюють партнерів".

Крім того, геї з більшою імовірністю можуть заразитися гонореєю глотки. У таких випадках резистентність може посилюватись, оскільки антибіотики потрапляють у горло в меншій концентрації; до того ж, тут є багато інших бактерій, які також можуть бути резистентними.

Бактерія, що викликає гонорею, надзвичайно успішно ігнорує найкращі антибіотики.

Тому проти цієї хвороби зазвичай застосовують комбінацію з двох препаратів – азитроміцин і цефтріаксон.

Але тепер, коли гонорея стає дедалі стійкішою до азитроміцину, лікарі хвилюються, що стійкість до цефтріаксону – це лише питання часу.

Заклик до безпечного сексу

Головна лікарка Англії вже попереджала, що гонорея може стати невиліковною.

А доктор Гвенда Г'юз, голова відділу захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), при англійському Міністерстві охорони здоров’я, заявила: "Ми не можемо дозволити собі бездіяльність".

"Якщо з’являться штами гонореї, стійкі і до азитроміцину, і до цефтріаксону, способи лікування будуть обмежені, оскільки ми поки не маємо нових антибіотиків, які могли би побороти цю хворобу", - каже вона.

Фахівець закликає людей вступати лише у безпечні сексуальні стосунки, щоби звести до мінімуму ризик ЗПСШ.

Лікарі також намагаються знайти усіх сексуальних партнерів тих, кому підтвердили діагноз "супергонорея".

Але, як кажуть у Міністерстві охорони здоров’я, успіхи цієї акції поки недостатні. Із 50 сексуальних партнерів, на яких вказали хворі, наразі лише 22 погодилися пройти обстеження. На жаль, 94% із них також виявилися носіями інфекції.

Британська асоціація сексуального здоров’я та ВІЛ закликала до негайної реакції на ситуацію, що склалася, і порадила громадянам бути обережними.

Її президент доктор Елізабет Карлін сказала: "Поширення гонореї із сильною резистентністю до азитроміцину – величезна проблема. Необхідно докласти усіх зусиль, щоб стримати спалах".

"Відсутність належної реакції означатиме, що ми неспроможні ефективно лікувати гонорею, і негативно позначиться на здоров’ї окремих людей і суспільства загалом".

Водночас пан Ґрінхаус зауважив, що служба охорони статевого здоров’я наразі дуже обмежена у ресурсах через скорочення фінансування.

"Ідеальний шторм"

За словами фахівця, поява суперінфекції створює "сценарій ідеального шторму" (ситуація, коли кілька негативних факторів поєднуються і призводять до дуже поганих наслідків. -Ред.), каже фахівець.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я оголосило про нову програму, що допоможе лікарям загальної практики урізати застосування антибіотиків.

Вона допоможе лікарям відстежувати, як часто вони прописують антибіотики порівняно з іншими лікарями.

Міністр охорони здоров’я Джеремі Гант заявив: "Я волів би, щоб антибіотики прописували лише тоді, коли це необхідно. Сподіваюся, ця програма допоможе лікарям уникати застосування антибіотиків без крайньої потреби".

Що таке гонорея?

Цю хворобу викликає бактерія під назвою "гонокок" (Neisseria gonorrhoeae).

Вона передається через незахищений вагінальний, оральний чи анальний статевий контакт.

Серед інфікованих приблизно кожен десятий гетеросексуальний чоловік і понад три чверті жінок та гомосексуальних чоловіків не мають очевидних симптомів.

Коли симптоми присутні, це можуть бути гнійні виділення зі статевих органів, біль при сечовипусканні та кровотеча у жінок в середині менструального циклу.

Якщо гонорею не лікувати, у хворих може виникнути безпліддя чи запалення органів тазу; від вагітних жінок хвороба може передатися дитині.