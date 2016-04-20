Виявлено ще одну властивість мельдонію

Виступаючи на прес-конференції в Москві, Калвіньш пов'язав таку дію препарату з тим, що він покращує кровообіг.

"Так, він сприяє поліпшенню ерекції. Не треба наших пацієнтів цього позбавляти", - погодився з ним Аркадій Верткін, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та швидкої медичної допомоги МДМСУ.

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Основна дія препарату полягає в тому, що він допомагає клітинам боротися з нестачею кисню під час ішемії і захищає їх від впливу шкідливих кислот. Препарат застосовується як допоміжний при лікуванні серцево-судинних захворювань, а також при порушеннях кровопостачання мозку.

З 2016 Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) внесло мельдоній в список препаратів, вживання яких спортсменам заборонено. За перші кілька місяців після цього від змагань усунули близько ста спортсменів, в пробах яких виявили препарат. Серед низ було багато росіян.