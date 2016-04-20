Людям за 40 слід працювати не більше трьох днів на тиждень - вчені

Вчені Мельбурнського інституту прикладної економіки і соціальних досліджень з'ясували, що в умовах неповного робочого тижня і за відсутності перевтоми та стресів учасники експерименту демонстрували більшу продуктивність, пишуть Подробности.

Когнітивні здібності тих, хто працює близько 60 годин на тиждень, нижчі, ніж у безробітних однолітків, кажуть вчені.

"Робота може бути палицею з двома кінцями. З одного боку, вона стимулює мозкову активність, але в цей же час, з іншого боку, перепрацювання і певні види завдань можуть спровокувати перевтому і стрес, що, в свою чергу, може негативно позначитися на пізнавальних здібностях", - йдеться в дослідженні.

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За словами професора економіки в Університеті Кейо Коліна Маккензі, перепрацювання можуть завдати набагато більшої шкоди діяльності мозку, ніж відсутність роботи.