Біологи розкрили секрет грудного молока

Воно містить більше 200 різних цукрів, що набагато перевищує їх кількість у молоці корів. Огляд опублікований в журналі Trends in Біохімічний Sciences, пише lenta.ru.

Вчені вважають, що склад молока, а також зміни в ньому під час годування груддю, пов'язані з імунною системою новонароджених і кишковим мікробіомом — популяцією мікроорганізмів всередині шлунково-кишкового тракту. Цукри в молоці не призначені для годування новонародженого. Так як організм новонароджених дітей стерильний від бактерій, то вуглеводи призначені для культивування в них кишкових мікроорганізмів.

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Крім того, молоко багате антитілами і молекулами, які уповільнюють ріст патогенів, а також активують білі кров'яні тільця в крові новонародженого. Через місяць, коли в дитини починає формуватися набутий імунітет, склад грудного молока змінюється, і рівень материнських антитіл падає на понад 90 відсотків. Також зменшується різноманітність цукрів, проте підвищується кількість жирів та інших поживних речовин, що підтримують зростання дитини.

Незважаючи на багато корисні функції молока, діти можуть рости здоровими і без грудного вигодовування. Однак грудне молоко здатне знижувати дитячу смертність і значно зменшує ризик кишкових і респіраторних інфекцій. За словами вчених, хоча грудне молоко, яке є продуктом мільйонів років еволюції, володіє оптимальним для новонародженого складом, залишається невідомим, який повинен бути оптимальний термін харчування. Поки це повинні вирішувати матері.