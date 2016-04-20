Вчені навчилися розрізняти людей за "відбитками мозку"

Вчені з Бінгемтонського університету розробили нову систему, яка дозволяє ідентифікувати людей за мозковими хвилях зі 100% точністю. У дослідженні взяли участь 50 осіб. Учасникам робили ЕЕГ, поки вони переглядали серію з 500 зображень, підібраних спеціально, щоб зареєструвати унікальну відповідь мозку кожної людини на те чи інше фото, наприклад, шматок піци, човен або слово.

Дослідники виявили, що мозок добровольців по-різному реагував на зображення. Комп'ютерна програма зі 100% точністю могла визначити, кому належав той чи інший відбиток мозку". Вчені вважають, що їх відкриття допоможе вдосконалити системи безпеки, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

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