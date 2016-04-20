Медитація підвищує концентрацію уваги

Більшості людей, які переписуються під час перегляду телевізора або слухають музику в процесі читання, складно зосередитися на якійсь одній задачі. Дослідники з Університету Вісконсіна виявили: медитація допомагає таким людям сфокусуватися, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Попередні дослідження показали, що люди, які часто користуються декількома електронними пристроями одночасно, гірше справляються з тестами на увагу навіть тоді, коли їм не потрібно поєднувати різні завдання. У новому дослідженні взяли участь дві групи добровольців.

Читайте такожМедитація допомагає впоратися з болемУчасники з першої групи часто користувалися кількома гаджетами одночасно, а добровольці з другої - рідко. Протягом двох днів учасники виконували тести на увагу. У перший день тести чергувалися з переглядом сторінок в інтернеті. У другий день перед кожним тестом добровольці виконували дихальні вправи (вдихи і видихи).

Читайте такожМедитації допомагають дотримуватися здорового способу життяДослідження показало, що любителі одночасно використовувати кілька електронних пристроїв в цілому гірше справлялися з тестами на увагу порівняно з тими, хто рідко користувався відразу декількома пристроями. В учасників з обох груп після дихальних вправ концентрація уваги підвищувалася. Проте в групі добровольців, які звикли до багатозадачності, позитивний ефект був помітнішим.