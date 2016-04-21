Фахівці не радять жінкам працювати в нічну зміну

Відомо, що через збої циркадних ритмів страждають увага, пам'ять і регуляція рухів. Вчені з Університету Суррея встановили: порушення циркадних ритмів через нічні зміни впливають на жіночий мозок сильніше, ніж на чоловічий, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

У дослідженні взяли участь 16 чоловіків та 18 жінок. Добровольці провели 28 годин у приміщенні без природної зміни циклів світла і темряви. Це вплинуло на циркадні ритми учасників так само, як зміна часових поясів або робота в нічну зміну. Дослідники помітили, що після експерименту когнітивні функції у жінок погіршилися сильніше, ніж у чоловіків.

Читайте такожУ жінок більш складний мозок, тому їм потрібно більше сну - вченіДо речі, вчені з Університету Юти попереджають: позмінним працівникам протипоказані продукти, багаті залізом. Люди, що працюють в нічну зміну, при вживанні вночі продуктів, що містять багато заліза, порушують циркадні ритми своєї печінки. Це підвищує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, ожиріння і раку.