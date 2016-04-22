Головна небезпека роботи в офісах

09:25, 22 квітня 2016
Зарубіжні новини
1477

Якщо протягом місяця людина сидить на 71 хвилину менше (при восьмигодинному робочому дні), то це дозволяє знизити вагу на 0,61 відсотка за рахунок спалювання жиру.

Названа главная опасность работы в офисах / Фото: NedoSMI.ru

Дослідники з Університету Південної Данії, Національного науково-дослідного центру з профілактики та здоров'я (National Research Centre for Prevention and Health) і Сіднейського університету показали, що зменшення робочих годин, які людина проводить в сидячому положенні, благотворно позначається на здоров'ї. Дослідження опубліковане в International Journal of Epidemiology, повідомляє Lenta.ru.

Вчені розробили методику, яка дозволяє знизити кількість часу, проведеного працівником в положенні сидячи. Результати показали, що якщо протягом місяця людина сидить на 71 хвилину менше (при восьмигодинному робочому дні), то це дозволяє знизити вагу на 0,61 відсотка за рахунок спалювання жиру.

У дослідженнях брали участь 317 офісних працівників з Данії і Гренландії, які випадковим чином були розподілені на контрольну та дослідну групи. Протокол експерименту включав в себе зміну обстановки офісу, а також впровадження семінарів та обговорень, в яких люди використовували столи для роботи сидячи-стоячи. З допомогою акселерометрів вчені могли виміряти кількість часу, який випробовувані проводили в сидячому положенні за п'ятиденний робочий тиждень.

Читайте такожВчені розповіли, скільки можна сидіти в офісі за робочим столомВчені підкреслюють, що сидячий спосіб життя є основною причиною ожиріння, проблем з серцево-судинною системою та іншими захворюваннями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter