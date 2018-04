Головна небезпека роботи в офісах

Дослідники з Університету Південної Данії, Національного науково-дослідного центру з профілактики та здоров'я (National Research Centre for Prevention and Health) і Сіднейського університету показали, що зменшення робочих годин, які людина проводить в сидячому положенні, благотворно позначається на здоров'ї. Дослідження опубліковане в International Journal of Epidemiology, повідомляє Lenta.ru.

Вчені розробили методику, яка дозволяє знизити кількість часу, проведеного працівником в положенні сидячи. Результати показали, що якщо протягом місяця людина сидить на 71 хвилину менше (при восьмигодинному робочому дні), то це дозволяє знизити вагу на 0,61 відсотка за рахунок спалювання жиру.

У дослідженнях брали участь 317 офісних працівників з Данії і Гренландії, які випадковим чином були розподілені на контрольну та дослідну групи. Протокол експерименту включав в себе зміну обстановки офісу, а також впровадження семінарів та обговорень, в яких люди використовували столи для роботи сидячи-стоячи. З допомогою акселерометрів вчені могли виміряти кількість часу, який випробовувані проводили в сидячому положенні за п'ятиденний робочий тиждень.

Вчені підкреслюють, що сидячий спосіб життя є основною причиною ожиріння, проблем з серцево-судинною системою та іншими захворюваннями.