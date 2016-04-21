Хворобу Паркінсона можна буде виявити за аналізом крові

В даний час для виявлення захворювання використовується цілий комплекс різноманітних методів, пише Медпортал. Поставити точний діагноз зазвичай вдається лише після появи перших симптомів захворювання.

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В даний час ефективних способів лікування хвороби Паркінсона немає, тому основним завданням є не тільки пошук дієвих ліків, але і виявлення захворювання на ранніх стадіях. Своєчасно розпочата фізіотерапія і прийом деяких препаратів у деяких випадках допоможе запобігти прогресуванню хвороби.

Австралійські дослідники з Університету ла Троуб (La Trobe University) розробили тест, який дозволить точно поставити діагноз. Пол Фішер (Paul Fisher) і його колеги пояснюють, що за допомогою тесту можна буде виявити зміну метаболізму в мітохондріях – виявилося, що у пацієнтів з хворобою Паркінсона ці клітинні структури працюють в кілька разів активніше, ніж у здорових людей.

Вчені вже успішно випробували свою розробку на 38 добровольцах, 29 з яких були хворі на Паркінсона. Поки, проте, вони не можуть стверджувати, що гіперактивність мітохондрій характерна тільки для пацієнтів з хворобою Паркінсона і не зустрічається у людей з іншими нейродегенеративними захворюваннями, наприклад, хворобою Альцгеймера. Дослідники припускають, що в клінічній практиці тест почне використовуватися не раніше, ніж через п'ять років.