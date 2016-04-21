Китайські вчені пересадили людині підшлункову залозу свині

Операції відбулися в період з липня 2013 по лютий 2016 року. Вже зараз можна говорити про те, що вони пройшли успішно, пише Медпортал. В одному випадку необхідність у використанні інсуліну зменшилася на 80,5%. Покращення спостерігалися і у двох інших пацієнтів – їм вдалося знизити кількість інсуліну на 57% і 56% відповідно.

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Професор Ванг Вей (Wang Wei) пояснює, що ці операції були проведені в рамках реалізації програми, спрямованої на усунення дефіциту донорських органів.

Про те, що органи тварин зможуть використовуватися для трансплантації, йдеться вже давно. Поки вчені намагаються пересаджувати органи свиней мавпам.

Крім того, вже розроблені технології, які в майбутньому дозволять вирощувати необхідні для пересадки органи в тілах свиней і овець – подібні дослідження ведуться у Великобританії.