Чоловіки, які активно займаються силовим спортом, можуть швидше облисіти

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, ефект особливо виражений, якщо важкі тренування поєднуються з активним споживанням протеїнових добавок. Ідея в тому, що ці два фактори підвищують рівень тестостерону та дигідротестостерону - двох гормонів, що стоять за облисінням.

Читайте також Емоційна прив'язаність знижує рівень тестостеронуДигідротестостерон, версія тестостерону, здатна швидко приєднуватися до клітин-рецепторів в волоссі і блокувати засвоєння важливих поживних речовин. З часом це призводить до усихання волосяних фолікулів і їх смерті. У протеїнових добавках іноді зустрічаються креатин і дегідроепіандростерон (DHEA). А вони не тільки сприяють збільшенню м'язової маси, але і підвищенню рівня тестостерону в крові.

Читайте такожВчені пояснили причину облисінняВчені підкреслюють: тренування і протеїнові коктейлі не призведуть до облисіння у 100% випадків. За їх словами, проблема проявиться тільки, якщо у чоловіка є схильність до облисіння або у нього вже спостерігається початкове облисіння, викликане дигідротестостероном.