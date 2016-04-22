Використання електронних сигарет в приміщенні не небезпечно для оточуючих - дослідження
12:50, 22 квітня 2016Зарубіжні новини
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За підсумками проведених досліджень литовським університетом технологій Каунаса, швейцарськими Федеральними лабораторіями ЕМРА, технологічним інститутом Цюріха ЕТН і компанією Fontem Ventures, вчені визначили, що використання електронних сигарет у приміщенні не являє ризику для якості повітря і не шкодить оточуючим.
Група європейських учених протестувала широкий асортимент найбільш поширених е-сигарет з закритою системою / Фото: america.aljazeera.com
Про це повідомляє видання Huffington Post UK.
В ході дослідження було проведено детальне вивчення хімічних речовин, що містяться у парі електронної сигарети.
Група європейських учених протестувала широкий асортимент найбільш поширених е-сигарет з закритою системою і зробила висновок, що при видихуваній парі, показники якості повітря в приміщенні залишаються в межах норми. Для уточнення вчені також зробили заміри якості повітря в приміщенні без вентиляції, але отримали аналогічні результати.
Видання відзначає, що незважаючи на позитивні результати досліджень, законодавство багатьох країн світу досі прирівнює альтернативні електронні пристрої для ширяння до паління звичайних сигарет.
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