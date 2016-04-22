Використання електронних сигарет в приміщенні не небезпечно для оточуючих - дослідження

Про це повідомляє видання Huffington Post UK.

В ході дослідження було проведено детальне вивчення хімічних речовин, що містяться у парі електронної сигарети.

Група європейських учених протестувала широкий асортимент найбільш поширених е-сигарет з закритою системою і зробила висновок, що при видихуваній парі, показники якості повітря в приміщенні залишаються в межах норми. Для уточнення вчені також зробили заміри якості повітря в приміщенні без вентиляції, але отримали аналогічні результати.

Видання відзначає, що незважаючи на позитивні результати досліджень, законодавство багатьох країн світу досі прирівнює альтернативні електронні пристрої для ширяння до паління звичайних сигарет.