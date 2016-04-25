Землетрус в Еквадорі забрав життя понад 650 осіб
10:35, 25 квітня 2016Зарубіжні новини
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Ще 58 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє влада країни.
RUETERS
Число загиблих в результаті землетрусу в Еквадорі тиждень тому перевищило 650 осіб, ще 58 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє влада країни.
Як передає ВВС, у своєму щотижневому телевізійному виступі президент Еквадору Рафаель Корреа подякував країнам, що направили в зону лиха пошукові команди. Більше сотні людей було визволено з руїн живими.
Корреа оголосив у країні восьмиденну жалобу за жертвами трагедії.
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