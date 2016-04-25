Данські вчені розробили йогурт, який має солодкий смак без цукру

Вони намагалися вирішити проблему великої кількості в йогуртах доданого цукру. І у них вийшов спочатку солодкий йогурт, до якого, правда, більше запитань, ніж відповідей. Вчені змінили метаболічні характеристики бактерій, які допомагають отримати йогурт, пише meddaily.ru з посиланням на Medical Daily.

Ідея була в тому, щоб бактерії не споживали глюкозу - солодкий продукт процесу ферментації йогурту. Треба розуміти, що під йогуртом розумівся продукт, що містить живі культури Streptococcus thermophiles і деякі види Lactobacillus delbrueckii. Коли дані штами ростуть в молоці, зазвичай вони розкладають дисахарид лактозу на два моносахариди - глюкозу і галактозу.

Потім вони поїдають глюкозу і виходить ще більше галактози. Але вчені змусили бактерії їсти галактозу, випльовуючи глюкозу. Вони домоглися цього, спочатку виростивши бактерії в середовищі, що містить аналог глюкози - 2-дезоксиглюкозу, токсичну для клітин. Так вийшли бактерії-мутанти, не здатні переробляти глюкозу.

Читайте такожПробіотики можуть вилікувати діабетДалі мутанти потрапили в розчин, що містить високий рівень 2-дезоксиглюкози. У результаті бактерії повністю втратили механізм транспортування глюкози. Підсумкова версія бактерій майже не виробляла лактозу, продукувала дуже мало галактози, але зате дуже багато глюкози. Виходило, що йогурт через високий вміст глюкози ставав солодшим, але шкідливішим.