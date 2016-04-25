Недосипання підвищує рівень холестерину

При нестачі сну не тільки змінюється настрій і з'являється сонливість. Недосип також здатний вплинути на метаболізм холестерину, зокрема "корисного холестерину". А це вже безпосередньо відбивається на стані судин, пише meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Згідно з даними Університету Гельсінкі, гени, які беруть участь у регулюванні транспорту холестерину, менш активні у людей з недосипом. Всього одного тижня з нестачею сну, було достатньо, щоб у тілі почалися згубні зміни. Змінювався не тільки метаболізм, але і імунна відповідь.

Якщо недосип накопичується, то метаболізм холестерину змінюється і з точки зору експресії генів, і з точки зору рівня ліпопротеїнів. Як показали дослідження, люди, які страждають від нестачі сну, мають знижений рівень ліпопротеїнів високої щільності ("корисного холестерину").