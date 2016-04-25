У Пакистані 23 людини померли, з'ївши солодощі з магазину

Минулого тижня чоловік з провінції Пенджаб приніс частування на день народження сина. Серед жертв - сам цей чоловік і 11 його родичів, повідомляє BBC Україна.

Загалом постраждали 77 людей. П'ятеро залишаються у серйозному стані.

Поліція арештувала двох власників та одного працівника місцевого кондитерського магазину.

Джерело забруднення поки встановлюють, але чиновники підозрюють, що в солодощі могли потрапити пестициди із сусідньої крамниці. Поліція заявила, що в кондитерській знайшли пакетики з пестицидами.