У Бразилії створили білборд, який знищує комарів - переносників вірусу Зіка

Щити, здатні знищувати комарів, з'явилися у Бразилії. Розробники вважають, що їхній винахід допоможе впоратися з комахами, що поширюють вірус Зіка, а також інші захворювання.

Білборд Mosquito Killer виділяє вуглекислий газ і молочну кислоту, імітуючи таким чином людський піт і дихання. Радіус дії таких щитів становить близько двох з половиною кілометрів. Комахи, які підлітають до пристрою, засмоктуються всередину за допомогою спеціального механізму, і надалі гинуть від зневоднення.

Розміщувати рекламу на білбордах розробники не планують – на щиті, який підсвічується з допомогою флуоресцентних ламп, написано, що «цей білборд щодня знищує сотні комарів, які поширюють вірус Зіку». Крім цього, загиблі комарі чудово помітні всередині пристрою, що, як розраховують розробники, допоможе усвідомити, наскільки ефективна їхня розробка.

Читайте такожКомарі вибирають людину за генами - вченіПоки що розробники встановили в Ріо-де-Жанейро лише два таких щита. Вони детально описали пристрій білбордів, розраховуючи, що ці пристрої будуть встановлені в інших містах і країнах. Втім, деякі експерти скептично поставилися до новинки. Кріс Джексон (Chris Jackson) з Університету Саутгемптона (University of Southampton) вважає, що щити будуть приваблювати велику кількість комарів, що істотно збільшить ймовірність того, що вони вжалять когось із перехожих.