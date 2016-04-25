У Пакистані під час вакцинації проти поліомієліту застрелили 7 осіб

Невідомі застрелили сімох поліцейських, що супроводжували медиків, які проводили вакцинацію, пише Медпортал. Особи вбивць невідомі: вісім озброєних людей втекли на мотоциклах. Вже оголошено винагороду за будь-яку інформацію про нападників. Компенсацію отримають і сім'ї загиблих.

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Відомо, що ісламські бойовики виступають проти вакцинації. Вони вважають, що ця процедура спрямована на стерилізацію пакистанських дітей, тому перешкоджають її проведенню. У січні цього року в центрі міста Кветта пролунав вибух, який забрав життя 15 людей. Всього ж в результаті атак, організованих противниками вакцинації, з грудня 2012 року вже загинули майже 80 осіб. Незважаючи на подію, вакцинація від поліомієліту не буде зупинена. Краплі отримають всі діти, а охорона медиків буде посилена.

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Пакистан і Афганістан – лише дві країни у світі, що залишаються ендемічними щодо поліомієліту. У 2014 році в Пакистані було зареєстровано понад 300 випадків захворювання. Завдяки вакцинації кількість хворих вдалося знизити – в 2015 році захворювання було діагностовано лише у 52 осіб.