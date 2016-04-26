Novartis планує продати частину акцій Roche

12:55, 26 квітня 2016
Зарубіжні новини
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Сума операції оцінюється в 13,8 млрд доларів.

REUTERS

Novartis планує продати свою частку акцій фармацевтичному гігантові Roche, пише Reuters. Сума операції оцінюється в 13,8 млрд доларів.

Десять років тому планувалося злиття двох компаній, однак угода зірвалася.

Novartis вже приступила до консультацій з банками. Також для придбання пакета акцій необхідно отримати схвалення ради директорів Roche.

Представник Novartis відмовився від коментарів з приводу даної угоди.

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