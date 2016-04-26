Novartis планує продати частину акцій Roche
12:55, 26 квітня 2016Зарубіжні новини
59
Сума операції оцінюється в 13,8 млрд доларів.
REUTERS
Novartis планує продати свою частку акцій фармацевтичному гігантові Roche, пише Reuters. Сума операції оцінюється в 13,8 млрд доларів.
Десять років тому планувалося злиття двох компаній, однак угода зірвалася.
Novartis вже приступила до консультацій з банками. Також для придбання пакета акцій необхідно отримати схвалення ради директорів Roche.
Представник Novartis відмовився від коментарів з приводу даної угоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter