Американські біотехнологи вчаться воскрешати людей з мертвих

13:43, 26 квітня 2016
Зарубіжні новини
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Вчені з американської компанії Bioquark сподіваються, що до 2017 року навчаться повертати до життя людей після того, як лікарі констатували смерть мозку.

newsru.co.il

Айра Пастор, керівник компанії Bioquark, зазначає: раніше вважалося, що смерть мозку є незворотнім процесом. Але, можливо, це й не так. Хоча у людини немає механізму регенерації центральної нервової системи, у природі він існує, пишуть Новини Ізраїлю. Наприклад, амфібії та деякі риби можуть відновлювати пошкоджені ділянки мозку навіть після здавалося б смертельних травм.

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Вчені в рамках проекту ReAnima взялися вивчати потенціал сучасних біомедичних технологій для відновлення роботи мозку. Клінічні випробування планується проводити на людях, які офіційно визнані мертвими і підтримуються у вегетативному стані.

Дозвіл на проведення першого етапу дослідження вченими вже отримано.

Нова технологія, якщо вона буде розроблена, навряд чи виявиться корисною в тих випадках, коли людина померла внаслідок важкої хвороби або старості. Але вона може бути ефективною, якщо причиною смерті став нещасний випадок.

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