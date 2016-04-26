Вік впливає на переносимість спиртного

Відомо: жінки завжди гірше переносять спиртне. Справа в тому, що у них менше виділяється ензиму, який розщеплює алкоголь. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The Sydney Morning Herald, до того ж, в тілах жінок менше води, яка може розбавити спиртне.

Великі проблеми виникають у тому випадку, якщо алкоголь вживають літні люди. Між тим, згідно зі статистикою, більш як 30% людей старше 60 років споживають занадто багато спиртного. До речі сказати, багато людей тільки починають пити в літньому віці.

Читайте такожРозпивання спиртного з великих келихів сприяє розвитку алкоголізмуФахівців турбує той факт, що спиртне швидше діє на літніх людей. По мірі старіння падає рівень води в тілі, як і алкогольдегідрогенази - того самого ензиму, необхідного для розщеплення спиртного. І, як підкреслюють вчені, в особливій небезпеці літні жінки. Вони ризикують постраждати внаслідок алкогольного сп'яніння. Варто пам'ятати і про те, що алкоголь погано поєднується з різними препаратами (бензодіазепінами, наприклад) і "віковими недугами" на зразок гіпертонії.