50% західноєвропейських чоловіків виявилися нащадками однієї людини

Половина всіх чоловіків Західної Європи виявилася нащадками одного вождя бронзового віку — він став родоначальником династії аристократів, які заселили всю Європу. До такого висновку дійшов міжнародний колектив вчених. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Genetics, пише lenta.ru.

Вчені порівняли відмінності між Y-хромосомами 1200 чоловіків з 26 країн (дані були зібрані в рамках проекту «1000 геномів»). Ця хромосома успадковується тільки по чоловічій лінії, від батька до сина).

Найбільше вразили дослідників часті епізоди вибухоподібного зростання чоловічого населення. Перший раз такі явища були відзначені 50-55 тисяч років тому в Азії і Європі і 15 тисяч років тому в Америці. Особливу увагу вчених привернув різкий стрибок чоловічого населення в Західній Європі, пов'язаний з нащадками одного з «царів» епохи бронзового століття.

«Половина європейців — нащадки однієї людини. Генетика не говорить нам, чому це сталося, — можна тільки придумувати гіпотези. Ймовірно, причина в різкому технологічному стрибку, плоди якого контролювали невеликі групи чоловіків. Ця еліта керувала населенням і його розмноженням», — розповів співавтор наукової статті Кріс Тайлер-Сміт (Chris Tyler-Smith).

Читайте такожНа Землі проживає майже 7,3 млрд осіб – американські демографиЙмовірно, невідомий монарх представляв організаторів «нового порядку» в Європі: ієрархічно організованого суспільства, яке прийшло на зміну більш автономним громадам кам'яного століття. Обробка металу і винахід колеса дали еліті ресурси, необхідні для військових перемог і підпорядкування решти населення.

У 2015 році генетики з'ясували, що більшість сучасних чоловіків-європейців є нащадками всього трьох родів епохи бронзового віку. Це стало можливим завдяки вождям і воїнам і пов'язаному з їх діяльністю демографічному зростанню, яке розпочалося приблизно 4000 років тому і закінчилося на рубежі старої і нової ери.