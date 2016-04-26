У низьких жінок підвищений ризик народження недоношених дітей - відкриття

Нове дослідження показало: чим менший ріст матері, тим вищі у неї шанси народити недоношену дитину. Вчені з університету Упсали і Окленда проаналізували дані більш як 192000 жінок старше 18 років у період з 1991 по 2009 рік, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Дослідники виявили: у жінок низького зросту (155 сантиметрів і нижче) 9,4% дітей народилися передчасно (раніше 37 тижнів вагітності). При цьому 1,1% новонароджених з'явилися на світ набагато раніше строку (раніше 32 тижнів вагітності). У групах високих матерів (179 сантиметрів або вище) ризик становив 4,7% і 0,5% відповідно.

Читайте такожПарацетамол під час вагітності загрожує здоров'ю хлопчиків - вченіЗа статистикою, передчасні пологи є основною причиною смерті новонароджених в усьому світі. Недоношені діти часто мають проблеми зі здоров'ям. Дослідники поки що не знають, з чим пов'язані отримані результати. Можливо, справа в анатомічних особливостях.