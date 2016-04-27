Рідкі засоби для прання підривають здоров'я дітей

За даними нового дослідження, через вплив хімічних сполук, що входять до складу таких засобів, у дітей можуть з'явитися проблеми з диханням і серцем. Крім того, збільшується ймовірність смерті, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Читайте такожПаста підвищує ризик серцево-судинних захворюваньВчені виявили, що з січня 2013 року по грудень 2014 року в токсикологічні центри США надійшли 62254 дзвінки, пов'язані із впливом на дітей віком до 6 років засобів для прання та миття посуду. Число випадків, в яких згадувалися рідкі засоби для прання, за час дослідження зросло найбільше (на 17%).

Читайте такожСонцезахисні засоби потенційно небезпечні для чоловіківУ центри частіше 30 разів у день дзвонили з цієї причини. Тобто, через кожні 45 хвилин надходив один дзвінок. Щодня, принаймні, одна дитина потрапляла до лікарні через рідкий засіб для прання. Крім того, дві дитини померли. Фахівці нагадують: рідкі миючі засоби дуже токсичні.