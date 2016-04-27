Копання в землі продовжує життя, — дослідження

Вчені з Гарвардського університету з'ясували, що робота на городі чи на дачі не просто покращує самопочуття, а здатна продовжити життя.

Впродовж кількох років дослідники опитали понад 108 тисяч жінок щодо їх самопочуття і стилю життя, пише 24tv.ua з посиланням на The Daily Mail.

Ті з них, хто жив у мегаполісах, мали на 12% більш високий рівень смертності.

Читайте такожЗелені насадження продовжують жінкам життяМи були здивовані, коли побачили такий міцний зв'язок між зеленим оточенням, любов'ю до зелені взагалі і більш низьким рівнем смертності. А ще більше здивувалися, коли побачили, що зелень покращує і психічне здоров'я, — розповів один із дослідників доктор Пітер Джеймс.

Дослідження встановило прямий зв'язок між високим рівнем рослинності навколо людини і рівнем смертності. Його результати були опубліковані в журналі Environmental Health Perspectives.

Читайте такожГіподинамія вбиває набагато більше людей, ніж зайва вагаУ ньому говориться, що життя в місті дає людині більше негативного фізичного навантаження.

Жителі великих міст мають більш високі шанси розвитку раку і респіраторних захворювань.

Зате жителі зелених районів мали на 34% більш низький рівень потенційно смертельних респіраторних захворювань і на 13% нижчий рівень ймовірності померти від онкологічних хвороб.