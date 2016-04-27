Засмагу навчилися отримувати за допомогою гормонів

Вчені з'ясували, що пігментацію шкіри можна регулювати за допомогою естрогену і прогестерону — двох найважливіших жіночих статевих гормонів. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал eLife.

Естроген робить шкіру більш темною, прогестерон — висвітлює її. Крім того, дослідники виявили дві молекули, аналогічні гормонам за дією на клітини шкіри, але позбавлені їх побічних ефектів.

Зв'язок між гормональними зрушеннями та зміною кольору шкіри помітив ще Гіппократ, але точний механізм цього впливу поки що залишався маловивченим. Вчених ставило в глухий кут те, що статеві гормони впливають на шкіру зовсім не так, як ультрафіолетове випромінювання.

Читайте такожСонячні ванни збільшують тривалість життя - дослідженняОстаннє стимулює вироблення меланоцитостимулюючого гормону, який зв'язується з рецептором MC1R в клітинах шкіри і змушує їх виробляти меланін, що і робить шкіру засмаглою. Ні естроген, ні прогестерон не здатні зв'язуватися з цим рецептором.

Вчені на чолі з дерматологом Тоддом Ридки (Todd Ridky) з Університету Пенсільванії вивчали клітини шкіри людини в чашці Петрі і на фрагменті штучної шкіри розміром з поштову марку. Вони виявили, що з естрогеном взаємодіє рецептор GPER (що підсилює вироблення меланіну), а з прогестероном — рецептор PAQR7 (завдяки йому шкіра, навпаки, світлішає).

Потім дослідники знайшли дві молекули, які чинять на GPER і PAQR7 такий же вплив, але позбавлені інших ефектів статевих гормонів. Експерименти на мишах показали, що розчини з цими молекулами швидко змінюють пігментацію шкіри.

Читайте такожСонцезахисні засоби потенційно небезпечні для чоловіківВ разі успішних клінічних випробувань на їх основі створять креми, які допоможуть людям з порушеннями пігментації (наприклад, вітіліго). Такі креми будуть регулювати колір шкіри, завдаючи їй значно менше шкоди, ніж ультрафіолетове випромінювання або токсичні хімічні речовини.