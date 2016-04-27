Музика сприяє розвитку мовлення у дітей

Вчені з Університету Вашингтона радять батькам частіше включати своїм дітям класичну музику. Виявляється, вона допомагає розвивати мовні навички. У дослідженні взяли участь 39 немовлят у віці 9 місяців. 20 учасників увійшли в експериментальну групу, а 19 - у контрольну, повідомляє Meddaily.ru з посиланням на Modern Readers.

Читайте такожТип мислення впливає на вибір музики - вченіДіти з експериментальної групи відвідали 12 занять, на яких вони слухали музику по 15 хвилин, а батьки відбивали ритм в такт музиці. Діти з контрольної групи грали, ходили на розвиваючі заняття, але музику не слухали. В учасників експериментальної групи активність мозку виявилася вищою, ніж у немовлят з контрольної.

Читайте такожМузика може запобігати епілептичним нападам - вченіМалюки з експериментальної групи сильніше реагували на "збої" в музичних ритмах і мовленні. Це дало змогу фахівцям припустити, що музика розвиває мовні навички. До речі, дослідники з Віденського університету та Університету Інсбрука довели: улюблена музика спрощує процес навчання.