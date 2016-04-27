На Волині поїзд травмував чоловіка

18:06, 27 квітня 2016
Зарубіжні новини
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При спробі переходу залізничних шляхів у місті Рожище електропоїзд сполученням «Луцьк-Ковель» збив 48-річного місцевого жителя.

электропоезд смертельно травмировал мужчину при попытке перехода железнодорожных путей / Фото: УНИАН

У Волинській області поїзд смертельно травмував чоловіка при спробі переходу залізничних колій.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполыції у Волинській області, 26 квітня близько 22.00 при спробі переходу залізничних колій на вулиці Граничній в місті Рожище електропоїзд сполученням «Луцьк-Ковель» збив 48-річного місцевого жителя. Він отримав несумісні з життям травми.

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