На Волині поїзд травмував чоловіка
18:06, 27 квітня 2016Зарубіжні новини
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При спробі переходу залізничних шляхів у місті Рожище електропоїзд сполученням «Луцьк-Ковель» збив 48-річного місцевого жителя.
Поїзд смертельно травмував чоловіка при спробі переходу залізничних колій /
Фото: УНІАН
У Волинській області поїзд смертельно травмував чоловіка при спробі переходу залізничних колій.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполыції у Волинській області, 26 квітня близько 22.00 при спробі переходу залізничних колій на вулиці Граничній в місті Рожище електропоїзд сполученням «Луцьк-Ковель» збив 48-річного місцевого жителя. Він отримав несумісні з життям травми.
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