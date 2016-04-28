Робота в нічну зміну виявилася смертельно небезпечною - вчені

Довготривала робота при ковзаючих змінах (денних, які чергуються з нічними) має великі шанси вбити людину, з'ясували вчені. Своє дослідження вони представили в журналі Journal of the American Medical Association, повідомляє Лента.ру.

Американські медики взяли історії хвороби 189 тисяч жінок за 24-літній період і виявили значущий зв'язок між роботою в ковзаючих змінах та коронарною недостатністю.

З'ясувалося, що у жінок, які відпрацьовують три і більше нічні зміни в місяць протягом десяти років, шанс отримати цю хворобу на 15-18 відсотків вищий. Вчені відзначають, що на чоловіків цей ефект не поширюється.

Читайте такожЛюдям за 40 слід працювати не більше трьох днів на тиждень - вченіВчені підкреслюють, що ковзаючий графік (з денними і нічними змінами) порушує роботу добового годинника людини. Саме порушення природних ритмів організму пов'язується з хронічними захворюваннями.

Читайте такожУ жінок більш складний мозок, тому їм потрібно більше сну - вченіОднак вони зазначають, що цей фактор ризику (на відміну від підвищеної ваги та поганого харчування) легко усунути. Залишається тільки з'ясувати, як саме слід змінювати режим роботи для зниження шкоди.