Бити дітей не можна - вчені

Чим більше б'ють дітей, тим вища ймовірність того, що вони будуть бунтувати проти своїх батьків, здійснювати антигромадські вчинки, виявляти агресію і відчувати труднощі у навчанні. До такого висновку прийшли американські вчені, узагальнивши дані за дослідженнями фізичних покарань, проведеними за останні 50 років. Про це повідомляється в журналі Journal of Family Psychology, повідомляє Лента.ру.

Учені працювали з даними тільки ляпанців. В цілому їм вдалося зібрати інформацію по 160 тисячам дітей. З'ясувалося, що батьки, які б'ють своїх дітей, надалі стикаються з 13 з 17 негативних наслідків (проблеми з поведінкою, успішністю, психічним здоров'ям і так далі).

«Ми виявили, що шльопання призводить до маси проблем, але не примушує дітей до покірності, якої домагаються батьки, які вдаються до цього покарання», — відзначає співавтор статті Елізабет Герсхофф (Elizabeth Gershoff).

Читайте такожМузика сприяє розвитку мовлення у дітейКрім того, автори дослідження розглянули довгострокові наслідки ляпанців для дорослих, яких так карали в дитячому віці. У них не тільки знайшли схильність до антигромадської поведінки, але і впевненість в тому, що їхнім дітям також потрібні фізичні покарання.

Нарешті, вчені підкреслюють, що фізичні покарання і насильство над дитиною, всупереч думці багатьох батьків, мають багато спільного. Наслідки для розвитку і психічного здоров'я дитини в цих формах «впливу», по суті, ідентичні.