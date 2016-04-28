Дефіцит вітаміну Е може зумовити неврологічні відхилення

Якщо в раціоні не вистачає вітаміну Е, то це може призвести до неврологічних відхилень, фізіологічних відхилень в ембріонах і навіть до смерті, передає meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Все це довели дослідження з рибками даніо. Вчені вважають: причина в тому, що вітамін Е перестає підтримувати концентрацію докозагексаєнової кислоти. Це одна з найважливіших омега-3 жирних кислот. Вона критично важлива для розвитку мозку та клітин.

Читайте такожВагітним жінкам рекомендують вживати їжу, багату вітаміном DПри дефіциті вітаміну Е ембріони мали серйозні фізичні аномалії вже через два дні після запліднення, а також на 82% менше реагували на світловий подразник. Багато хто з них взагалі померли в межах п'яти днів. Докозагексаєнова кислота важлива для сигнальної активності клітин і розвитку клітинних мембран. А вітамін Е не дає знижуватися рівню кислоти в ембріоні.

Читайте такожЧим небезпечне передозування вітаміном А Раніше знижений рівень докозагексаєнової кислоти вже пов'язували з ослабленням пам'яті, зі зниженим інтелектом. А у вагітних жінок з дефіцитом вітаміну Е, показало спостереження в Бангладеш, часто відбувалися викидні. Вчені розповідають: у день норма споживання вітаміну Е має становити 15 міліграмів для дорослої людини.