Безпричинні ревнощі можуть бути ознакою хвороби

Медики наводять приклад - випадок 43-річної туркені, яка раптом почала ревнувати вірного чоловіка після 20 років у шлюбі. Аналіз виявив у жінки рідкісну патологію, яка зазвичай проявляється тільки у немовлят, пише meddaily.ru з посиланням на "Газета.RU".

За словами самої жінки, одного разу вона прокинулася і зрозуміла, що чоловік їй зраджує. Туркені стали снитися кошмари, а іноді вона страждала від безсоння. Жінка регулярно перевіряла особисті речі, читала повідомлення та електронні листи чоловіка. Через якийсь час з'явилися галюцинації.

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