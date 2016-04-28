Харчові домішки посилюють ефективність антидепресантів

Для того, щоб з'ясувати це, автори проаналізували результати більше п'яти тисяч наукових робіт, опублікованих до кінця 2015 року, у яких вивчали взаємозв'язок між вживанням 14 різних харчових добавок і ефективність антидепресантів. Жодна з харчових добавок не викликала будь-яких серйозних побічних ефектів. Всі експерименти контролювалися плацебо, пише Медпортал.

Автори на чолі з Джеромом Саррісом (Jerome Sarris) не виявили будь-якого істотного впливу інозитолу, а прийом вітаміну С, цинку, триптофану і фолієвої кислоти приводив до неоднозначних результатів.

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Незважаючи на те, що більшість наукових досліджень дійсно підтверджують збільшення ефективності антидепресантів при їх одночасному застосуванні з деякими харчовими добавками, призначати їх собі самостійно не слід – перед прийомом варто обов'язково проконсультуватися з лікарем.