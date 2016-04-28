Вчені виявили гени, що пов'язані з наркоманією

Дослідження показало: спочатку у гризунів, схильних до наркоманії, вироблялося менше D2 у ділянці мозку, пов'язаної з залежністю, порівняно з іншими щурами, пише Меддэйли.

Крім того, у гризунів з групи ризику дослідники виявили маркер H3K9me3. Він заважав клітинам мозку "прочитати" ген, що кодує рецептор D2. Після розвитку залежності від кокаїну рівень D2 в мозку гризунів, схильних до залежності, став таким же, як у щурів з групи порівняння. Потім вчені на деякий час прибирали кокаїн. Вони помітили, що гризуни з H3K9me3 були більш схильні до рецидиву.

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У групі порівняння залежність не розвивалася, і рецидивів не було. Фахівці встановили: у тварин цієї групи вироблялося менше FGF2 (молекули, пов'язаної з наркоманією). Також у них знайшли епігенетичний маркер, який не давав нейронам "прочитати" ген FGF2. Ймовірно, це захищало щурів від залежності.