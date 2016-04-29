Вживання флуконазолу може призвести до викидня

Про це попередили в Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA), пише Ремедіум.

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В адміністрації зазначили, що в проведеному данськими вченими дослідженні був виявлений зв'язок між прийомом флуконазолу та мимовільними абортами. В даний час фахівці FDA проводять аналіз зібраних даних, а також додаткової інформації про безпеку лікарського препарату. Остаточні рекомендації щодо призначення ЛЗ будуть опубліковані пізніше.

Зараз в інструкції по використанню флуконазолу зазначено, що одноразове застосування 150 мг препарату безпечно для вагітних жінок.