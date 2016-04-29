Люди, у яких багато друзів, рідше хворіють

Нове ж дослідження свідчить про те, що дружба змінює сприйнятливість до болю, підвищуючи больовий поріг, пише Медпортал.

Читайте такожЧому світ ділиться на екстравертів і інтровертів

Автори на чолі з Катериною Джонсон (Katerina Johnson) провели дослідження, в якому взяли участь 100 осіб. Кожен з них розповів про своє здоров'я, самопочуття та спосіб життя, а крім цього надав інформацію про колі друзів – кількості людей, з якими вони спілкувалися хоча б раз на тиждень і з тими, з ким доводилося контактувати раз в місяць. Після цього всім учасникам було запропоновано виконати вправу – сісти навпроти стіни, зігнувши ноги під кутом 90 градусів, і так завмерти на максимально можливий час. Люди були розділені на кілька груп залежно від рівня фізичної підготовки.

Читайте такожЕксперт розповів, як впоратися з віковим кризою і стати щасливішими

Що більш соціально активними були люди, що більше людей включало їхнє коло спілкування, то довше вони могли виконувати присідання. Найбільш значущою виявилася кількість людей у другому колі спілкування, в який входили ті, з ким учасники бачилися щомісяця. Дослідники пов'язують зниження чутливості до болю з ендорфінами, що виробляються при спілкуванні з друзями і приятелями.

Вчені вважають, що отримані дані зможуть використовуватися при вивченні депресії та інших станів, які призводять до того, що люди починають уникати спілкування з іншими.