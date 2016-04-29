У Таїланді понад 20 людей померли через сильну спеку

Про це повідомляє департамент по контролю за інфекційними захворюваннями Міністерства охорони здоров'я країни, передає ТАСС.

За даними медиків, у період з 1 березня по 17 квітня від теплового удару на території королівства померла 21 людина віком від 29 до 72 років. "Необхідно дуже обережно ставиться до захворювань, викликаних виснажливою спекою. Без надання екстреної медичної допомоги тепловий удар може призвести до смерті", - йдеться в повідомленні відомства.

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Квітень завжди був одним із найбільш спекотних місяців у Таїланді, однак цього року він здається жителям королівства надзвичайно важким: стовпчик термометра вже кілька тижнів щодня підвищується до позначки в 40 градусів за Цельсієм. "Можна сказати, що встановлено новий рекорд з найтривалішої спекотної погоди за останні 65 років. І це ще не кінець сезону", - сказав журналістам глава Департаменту метеорології Таїланду Сурапонг Сарап. За його словами, максимальна температура в квітні була зафіксована на позначці 44,3 градуси. За всю історію метеоспостережень найспекотніше на території країни було тільки в 1960 році - тоді стовпчик термометра піднімався до 44,5 градусів. За прогнозом синоптиків, дещо прохолодніше в Таїланді стане в першій половині травня.