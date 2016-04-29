Виробник "Нурофена" виплатить $ 1,3 млн за обман покупців

Федеральний суд Австралії оштрафував британську компанію Reckitt Benckiser, яка виробляє препарат "Нурофен", на 1,3 мільйона доларів за обман покупців, повідомляє РИА Новостиз посиланням на ВВС.

Австралійська комісія з підтримки конкуренції та захисту прав споживачів встановила, що компанія порушила законодавство країни, продаючи один і той же препарат під виглядом різних знеболюючих засобів. Так, різні варіанти "Нурофена" повинні були допомагати при специфічних болях — мігрені, дисменореї, болю в попереку, однак насправді містили одну активну речовину і надавали загальну знеболюючу дію, пише видання.

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Представник Reckitt Benckiser заявила, що компанія згодна з судовим рішенням і не буде його оскаржувати. Тим не менше, вона зазначила, що у виробників "Нурофена" не було намірів вводити покупців в оману.

"Ми повинні були зробити більше для того, щоб роз'яснити споживачеві особливості дії різних версій препарату", — додала вона.