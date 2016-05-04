Фізичні навантаження сприяють роботі мозку - дослідження

Постійні фізичні вправи у поважному віці стимулюють активність мозку та допомагають тримати його в тонусі. Таких висновків дійшли американські науковці, повідомляє Daily Mail.

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"Зростає кількість доказів того, що у людей у кращій фізичній формі об'єм мозку більший та краща пам'ять, і все більше фахівців кажуть, що те, що є на користь серцю – є на користь голові", - пише видання.

Згідно з результатами дослідження, фізичні вправи стимулюють формування втричі більшої кількості нових клітин на ділянці мозку, що відповідає за пам'ять, - гіпокампі. Це, у свою чергу, слугує своєрідною профілактикою хвороби Альцгеймера, вважають в Національному інституті охорони здоров'я США.

Дослідження довели, що циркуляція крові та, як результат - рівень збагачення мозку киснем, набагато інтенсивніша у тих людей, котрі перебувають у кращій фізичній формі.

За словами науковців, у віці 50-60 років навіть короткі прогулянки тричі на тиждень підуть на користь. Адже вони можуть збільшити об'єм гіпокампу на 2%. А це еквівалент зменшення віку мозку на два роки, цитує видання науковий журнал NeuroImage.