Вчені повідомили про новий прорив у вивченні раку молочної залози

Дослідження, опубліковане у журналі Nature, описують як переломний момент, який може допомогти відкрити нові способи лікування і профілактики недуги, пише ВВС.

Це найбільше подібне дослідження, воно викриває практично усі помилки, які змушують здорові тканини молочної залози ставати злоякісними утвореннями.

У британській організації Cancer Research UK, яка займається дослідженням раку молочної залози, сказали, що отримані дані є важливою сходинкою до отримання нових ліків від хвороби.

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Аби визначити причини недуги, вченим потрібно збагнути, що саме у нашій ДНК відбувається не так.

Міжнародна команда вчених вивчила 560 випадків раку молочної залози - загалом це 3 мільярди одиниць генетичної інформації.

Вони виявили 93 гени, які у випадку мутації можуть спричинити пухлини.

Деякі з них вже виявили раніше, але вчені очікують, що цей перелік стане остаточним, за винятком кількох рідкісних мутацій.