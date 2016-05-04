Вчені повідомили про новий прорив у вивченні раку молочної залози
Вчені стверджують, що тепер мають майже ідеальну картину генетичних подій, які викликають рак молочної залози.
Вчені стверджують, що тепер мають майже ідеальну картину генетичних подій, які викликають рак молочної залози / Фото: dn.vgorode.ua
Дослідження, опубліковане у журналі Nature, описують як переломний момент, який може допомогти відкрити нові способи лікування і профілактики недуги, пише ВВС.
Це найбільше подібне дослідження, воно викриває практично усі помилки, які змушують здорові тканини молочної залози ставати злоякісними утвореннями.
У британській організації Cancer Research UK, яка займається дослідженням раку молочної залози, сказали, що отримані дані є важливою сходинкою до отримання нових ліків від хвороби.
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Аби визначити причини недуги, вченим потрібно збагнути, що саме у нашій ДНК відбувається не так.
Міжнародна команда вчених вивчила 560 випадків раку молочної залози - загалом це 3 мільярди одиниць генетичної інформації.
Вони виявили 93 гени, які у випадку мутації можуть спричинити пухлини.
Деякі з них вже виявили раніше, але вчені очікують, що цей перелік стане остаточним, за винятком кількох рідкісних мутацій.